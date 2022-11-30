В МИД сообщили подробности взрыва в посольстве Украины в Испании 30 ноября, 15:39 Полиция прибыла к посольству Украины в Мадриде (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В украинском министерстве иностранных дел сообщили подробности взрыва в посольстве Украины в Испании.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, в руках коменданта взорвался конверт.

«В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт разразился в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет», — написал Николенко.

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По его словам, остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы.

«Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии», — отметил Николенко.

По данным СМИ, взрыв приблизительно в 13:00. Один человек получили легкие ранения и самостоятельно отправился в больницу.

