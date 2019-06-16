Стали известны подробности взрыва в центре Киева
Сегодня, 01:59
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что взрыв в центре Киева на улице Тургеневской прогремел в гараже.
В результате взрыва были разрушены три гаража. Повреждена газовая труба — соседние дома частично остались без газоснабжения.
В данный момент спасатели разбирают завалы после взрыва.
Взрыв на улице Тургеневской в Киеве
15 июня 2019 года прогремел взрыв в центре Киева
По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.
Напомним, 15 июня в центре Киева прогремел взрыв.