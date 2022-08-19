Подробности утреннего обстрела Харькова: оккупанты нанесли не менее пяти ракетных ударов, есть погибшая 19 августа, 09:05 Стали известны подробности утреннего обстрела Харькова (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил подробности утреннего обстрела Харькова. Жертвой атаки оккупантов стала одна женщина.

У себя в Telegram он написал, что оккупанты нанесли не менее пяти ракетных ударов.

В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском — здание гражданского предприятия, в Немышлянском — ракеты попали в два частных дома.

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Сейчас известно о одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.

На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области. В результате были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горелая трава и пшеница в поле. В Золочевской громаде начались пожары в здании клуба и библиотеке, а также на поле. В Печенегах был ранен 68-летний мужчина.



Утром 19 августа оккупанты обстреляли три района Харькова.

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