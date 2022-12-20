В Воздушных силах рассказали, где были сбиты два российских вертолета 20 декабря, 14:20 Стали известны подробности уничтожения двух российских вертолетов (Фото:Милитарный)

В Воздушных силах сообщили новые подробности уничтожения двух российских вертолетов в понедельник, 19 декабря.

Согласно сообщению командования в Telegram, вертолеты сбили около 12.30 в Донецкой области.

Также был установлен тип вертолетов — это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 266 своих вертолетов и 281 самолет.

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