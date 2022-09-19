Оккупанты ударили ракетами С-300: глава ОВА сообщил подробности атаки на Запорожье
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Запорожью (Фото:t.me/s/starukhofficial)
Российские оккупанты в ночь на понедельник, 19 сентября, и утром ударили по Запорожью ракетами С-300.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Первая атака врага была совершена около 02:00 ракетами С-300. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилого массива в одном из районов города Запорожья», — написал он.
В результате удара частично район был обесточен, под угрозой обесточивания были также лечебные учреждения. Были частично разрушены объекты социальной инфраструктуры — выбиты стекла. Пострадавших не было.
Уже утром оккупанты совершили новую ракетную атаку на Запорожье, снова применив ракеты С-300. Одна ракета попала в зеленую зону на берегу Днепра неподалеку от жилмассива уже другого района города. Пострадавших нет.
Еще одна — попала в одно из сел Запорожского района. Разрушены несколько частных домов. Ранения получила 70-летняя женщина. У нее травмы грудной клетки и брюшной полости. Она находится в больнице под наблюдением медиков.
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