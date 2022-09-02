Подробности ракетного удара по Харькову: повреждены два инфраструктурных объекта

2 сентября, 09:02
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Игорь Терехов сообщил подробности ракетного удара оккупантов по Харькову (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Игорь Терехов сообщил подробности ракетного удара оккупантов по Харькову (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Утром в пятницу, 2 сентября, полиция обследовала место ночного ракетного удара в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщил в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным правоохранителей, для удара по Харькову войска РФ использовали комплекс С-300.

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Кроме четырех автомобилей повреждены два инфраструктурных объекта.

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Информации о жертвах нет.

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Российские оккупанты в ночь на 2 сентября нанесли ракетный удар по Харькову.

31 августа под удар РФ попало предприятие в Харькове.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Игорь Терехов Война России против Украины

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