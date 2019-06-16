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Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими в Винницкой области — видео

Сегодня, 12:47
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Стали известны подробности ДТП с четырьмя погибшими в Винницкой области — видео - фото

Нацполиция

Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК

В полиции рассказали детали ДТП на автодороге Тростянец-Ободивка, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте полиции.

В субботу, 15 июня, в Тростянецком районе столкнулись Audi А6 и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения погибли четыре человека. Еще четверо оказались на больничных койках. Среди травмированных есть дети.

Авто двигались во встречном направлении.

За рулем Audi находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем другого автомобиля — 36-летний житель г. Днепр. От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарок — 40-летний мужчина и жена водителя Volkswagen Tiguan.

Кроме погибших, в Volkswagen находились еще четверо пассажиров — 21 и 25-летние молодые люди, а также дети в возрасте 10 и 6 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек).

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