Оккупанты нанесли удары по Новгород-Северскому самолетами Су-30СМ: целями стали школа и интернат 12 мая, 10:06 Цей матеріал також доступний українською Стали известны подробности атаки российских оккупантов на Новгород-Северский (Фото:Оперативное командование Север)

Авиаудары по Новгород-Северскому Черниговской области российские оккупанты наносили с помощью самолетов Су-30СМ.

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Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Отмечается, что целями вражеской авиации стали местная школа и интернат.

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«По предварительным данным, потерь среди личного состава нет. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью оккупанты нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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