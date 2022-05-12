Оккупанты нанесли удары по Новгород-Северскому самолетами Су-30СМ: целями стали школа и интернат

12 мая, 10:06
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Стали известны подробности атаки российских оккупантов на Новгород-Северский (Фото:Оперативное командование Север)

Стали известны подробности атаки российских оккупантов на Новгород-Северский (Фото:Оперативное командование Север)

Авиаудары по Новгород-Северскому Черниговской области российские оккупанты наносили с помощью самолетов Су-30СМ.

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Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Отмечается, что целями вражеской авиации стали местная школа и интернат.

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«По предварительным данным, потерь среди личного состава нет. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/ptBJKJIL-5I

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью оккупанты нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Новгород-Северский Война России против Украины

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