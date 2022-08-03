Подробности атаки на Николаев: повреждены многоэтажки, аптека, магазины, есть попадание на территорию конно-спортивной школы 3 августа, 10:21 Виталий Ким сообщил об атаке на Николаев (Фото:novosti-n.org)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил подробности утренней атаки российских оккупантов на Николаев.

У себя в Telegram он написал, что в результате вражеских обстрелов в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно.

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На месте происшествия работают спасательные службы.

Кроме того, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы.

Подробная информация уточняется.

В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы.

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