Подробности атаки на Николаев: повреждены многоэтажки, аптека, магазины, есть попадание на территорию конно-спортивной школы
Виталий Ким сообщил об атаке на Николаев (Фото:novosti-n.org)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил подробности утренней атаки российских оккупантов на Николаев.
У себя в Telegram он написал, что в результате вражеских обстрелов в одном из районов города возник пожар, в другом — разрушен супермаркет и повреждены многоэтажные дома, аптека, магазины, дорожное полотно.
На месте происшествия работают спасательные службы.
Кроме того, известно о попадании на территорию конно-спортивной школы.
Подробная информация уточняется.
В среду, 3 августа, около 5 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы.
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