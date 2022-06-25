Есть разрушения инфраструктуры. Глава Черниговской ОВА сообщил первые подробности ракетных ударов по поселку Десна 25 июня, 08:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли массированные ракетные удары по поселку Десна (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил первые подробности ракетных ударов по поселку Десна.



«Я, к сожалению, не могу много информации предоставить. Действительно утром поселок Десна подвергся массированному ракетному удару. Есть разрушение инфраструктуры. Предварительно, к счастью, жертв нет. Как мы видим, это удары ракетами с самолетов и с земли», — сказал он в эфире телемарафона.

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По словам Чауса, такие действия оккупантов свидетельствуют об агонии и панических настроениях в их рядах.

«Враг просто тратит миллиарды на ракетные обстрелы. Враг бесится, потому что получает достойный отпор от ВСУ», — отметил он.

В Оперативном командовании Север сообщили, что по поселку Десна было выпущено 20 ракет с самолетов с территории Беларуси.



«Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут сообщены впоследствии», — говорится в сообщении в Facebook.



В субботу, 25 июня, российские оккупанты ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области.

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