Ракетный удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, появились фото с места происшествия 17 августа, 10:12 Стали известны новые подробности ракетного удара по Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По данным командования, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22.

Видео дня

В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Фото: Оперативное командование Юг

Четыре человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Фото: Оперативное командование Юг

Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

Фото: Оперативное командование Юг

Фото: Оперативное командование Юг

Также командование опубликовало фото с места происшествия.

Инфографика: НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.