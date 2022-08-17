Ракетный удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, появились фото с места происшествия

17 августа, 10:12
Стали известны новые подробности ракетного удара по Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Стали известны новые подробности ракетного удара по Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)

Количество пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Одесской области возросло до четырех.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

По данным командования, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22.

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В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

Оперативное командование Юг
Фото: Оперативное командование Юг

Четыре человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Оперативное командование Юг
Фото: Оперативное командование Юг

Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

Оперативное командование Юг

Фото: Оперативное командование Юг
Оперативное командование Юг
Фото: Оперативное командование Юг

Также командование опубликовало фото с места происшествия.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Крылатая ракета Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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