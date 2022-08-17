Ракетный удар по Одесской области: количество пострадавших возросло, появились фото с места происшествия
Стали известны новые подробности ракетного удара по Одесской области (Фото:Оперативное командование Юг)
Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
По данным командования, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22.
В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.
Четыре человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.
Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.
Также командование опубликовало фото с места происшествия.
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