Среди пострадавших — оккупанты. СМИ сообщили новые детали взрыва в Мелитополе

13 июня, 08:05
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В результате взрыва в Мелитополе пострадали двое представителей оккупационных «властей». (Фото:РИА Мелитополь)

В результате взрыва в Мелитополе пострадали двое представителей оккупационных «властей». (Фото:РИА Мелитополь)

В результате взрыва в захваченном Мелитополе Запорожской области пострадали двое представителей оккупационных «властей», сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, всего были ранены четыре человека.

Назначенное российскими оккупантами «руководство полиции» скрывает обстоятельства взрыва. Однако некоторые все же признались, что взрывчатку мощностью около 700−800 грамм в тротиловом эквиваленте заложили в урне под окном у майора Алексея Селиванова, которого оккупанты называют «замначальником управления новой милиции по Запорожской области».

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Издание отмечает, что взрыв мог организовать сам Селиванов, чтобы обвинить украинскую сторону и ВСУ. Впрочем, есть и вторая версия, согласно которой взрыв был результатом работой партизан.

Взрыв в Мелитополе прогремел около 17:45 12 июня по улице Героев Украины, где находится так называемое «МВД» оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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