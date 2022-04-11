Фамилии и адреса палачей. Разведка обнародовала личные данные псковских десантников, причастных к зверствам в Бородянке
Разрушенные дома в результате обстрелов российских военных в Бородянке, Киевская область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинская разведка обнародовала личные данные российских палачей, жестоко убивавших мирных жителей в поселке Бородянка Киевской области.
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Соответствующие данные опубликованы на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В частности, преступления совершали военнослужащие 234 десантно-штурмового полка (воинская часть 74268) из города Псков.
В списке указаны фамилии, даты рождения, данные об образовании военных, когда и кем был призван на военную службу, звание и должность в полку, а также состав семьи и место жительства.
«ГУР МО Украины получило список, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области. Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас придут в суд, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует», — сообщают украинские разведчики.
С личными данными военных преступников можно ознакомиться по ссылке.
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