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Стали известны имена украинских военнослужащих ОС, попавших в плен 22 мая

Сегодня, 02:10
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Стали известны имена украинских военнослужащих ОС, попавших в плен 22 мая - фото

Минобороны

Украинский военный (иллюстративное фото

Стали известны имена украинских военнослужащих Объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные Украине территории и были захвачены в плен 22 мая.

Имена восьмерых военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook. Среди них:

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

«В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут — пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения», — отмечает Андрусенко-Якотюк.

Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.

Боевики террористической организации «ДНР» обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов по заданию военной разведки и СБУ.

Теги:   Украинские военные Плен Пленные ДНР Донбасс ООС Операция Объединенных сил на Донбассе

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