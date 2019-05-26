Стали известны имена украинских военнослужащих ОС, попавших в плен 22 мая Сегодня, 02:10 1586 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Украинский военный (иллюстративное фото Минобороны

Стали известны имена украинских военнослужащих Объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные Украине территории и были захвачены в плен 22 мая.

Имена восьмерых военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook. Среди них:



старший сержант Беспалый Роман Владимирович ( 17.06.1981)

17.06.1981) старший солдат Пундор Борис Иосифович ( 03.03.1965)

03.03.1965) старший солдат Горяинов Максим Анатольевич ( 28.07.1984)

28.07.1984) старший солдат Дуванов Ким Владимирович ( 25.11.1971)

25.11.1971) старший солдат Корсун Павел Юрьевич ( 21.06.1982)

21.06.1982) прапорщик Шайдов Виктор Андреевич ( 27.10.1970)

27.10.1970) старший солдат Геймур Александр Юрьевич ( 1994)

1994) старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич ( 25.09.1982)

«В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут — пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения», — отмечает Андрусенко-Якотюк.

Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.

По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.

Боевики террористической организации «ДНР» обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов по заданию военной разведки и СБУ.