Стали известны имена украинских военнослужащих ОС, попавших в плен 22 мая
Стали известны имена украинских военнослужащих Объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные Украине территории и были захвачены в плен 22 мая.
Имена восьмерых военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook. Среди них:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
«В состав экипажа входили бойцы проходивших службу в мпб уже более двух лет. Каждый из ребят имеет полное доверие и уважение как личного состава и командования. Очень хочется подчеркнуть, что ни у одного из военнослужащих не было с собой оружия и они находились в трезвом состоянии. Каждый из них понимал ответственность своего поста. Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут — пока неизвестно, как и тот момент, почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения», — отмечает Андрусенко-Якотюк.
Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.
По предварительной информации, бойцы Объединенных сил направлялись в штаб бригады, однако отклонились от определенного маршрута, в результате чего попали на временно оккупированную территорию.
Боевики террористической организации «ДНР» обвинили взятых в плен военнослужащих ОС в планировании терактов по заданию военной разведки и СБУ.