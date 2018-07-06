06 июля 2018, пятница

Стали известны имена погибших на полигоне в Ровенской области военнослужащих

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Все погибшие были ветеранами АТО.

Все погибшие были ветеранами АТО.

Закарпатский областной военный комиссариат официально сообщил имена трех погибших во время трагедии на полигоне закарпатцев.

"К сожалению, 06.07.2018 около 5:45 во время выполнения учебно-боевых задач на полигоне в Ровенской области погибли трое патриотов и защитников родной земли: капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.., солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р., солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р." - говорится в сообщении.

Напомним, что на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения.

Основной версией инцидента есть нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета.

Президент Петр Порошенко поручил прекратить использовать на учениях минометы такого типа, который взорвался на Ровенском полигоне.

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