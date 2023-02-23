В Генштабе назвали назвал главные цели России на фронте до лета 23 февраля, 13:04 Цель Кремля — захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Стратегическая цель РФ — захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а до лета — захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Российские стратегические цели не изменились. В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем — захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины», — сказал он.

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9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.