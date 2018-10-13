Стали известны детали смертельного ДТП возле ТРЦ Sky Mall в Киеве

В первые минуты смертельного ДТП, которое произошло в Киеве на проспекте Шухевича (возле ТРЦ Sky Mall), прохожие и медики пытались спасти пострадавших, однако не всех даже удалось извлечь из покореженного металла.
Об этом сообщает ТСН.
По словам очевидцев, SEAT на высокой скорости пытался повернуть в сторону заправки, задел КИА и врезался в столб. Вторую машину от силы удара отбросило на несколько десятков метров. Ее водитель выжил, но мужчине-пассажиру фактически оторвало ноги, а две девушки погибли на месте. Всего в машине было пять человек: одну из погибших девушек от удара отбросило на водителя и своим телом она его фактически спасла.
Медики прогнозов и комментариев о состоянии пострадавших не дают - продолжаются операции.
Следователи выясняют причины трагедии.
В то же время пользователи соцсетей выложили в интернет видео, где именно водитель SEAT пьяным за полчаса до страшной аварии пытался съехать по пешеходной лестнице возле арки Дружбы народов. На кадрах видно не только поведение горе-водителя, но и прохожих, которые вместо того, чтобы вызвать полицию, помогают машине съехать по лестнице.
Напомним, 1 октября в Киеве на проспекте Шухевича произошло смертельное ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, пятеро были госпитализированы.
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