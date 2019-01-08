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О переломном моменте для Украины

Стала известна причина смерти девушки, чье тело нашли в чемодане в Днепре

Сегодня, 03:57
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У девушки была механическая асфиксия

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 19-летней девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

На данный момент установлен круг знакомых убитой, с которыми работают следователи. Все детали устанавливаются.

Погибшую звали Дарья Белоус, родом она из Харьковской области. В Днепр переехала, потому что училась в городском колледже.

Напомним, 4 января в Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки. По предварительному осмотру на теле отсутствовали видимые следы насильственной смерти.

Теги:   Смерть Экспертиза Полиция

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