Стала известна причина смерти девушки, чье тело нашли в чемодане в Днепре Сегодня, 03:57 279 Цей матеріал також доступний українською У девушки была механическая асфиксия

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть 19-летней девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

На данный момент установлен круг знакомых убитой, с которыми работают следователи. Все детали устанавливаются.

Погибшую звали Дарья Белоус, родом она из Харьковской области. В Днепр переехала, потому что училась в городском колледже.

Напомним, 4 января в Днепре правоохранители обнаружили возле жилого дома в мусорном баке чемодан с телом девушки. По предварительному осмотру на теле отсутствовали видимые следы насильственной смерти.