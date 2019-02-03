Стала известна причина отсутствия Филарета на интронизации Епифания Сегодня, 10:45 1902 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Ему запретили врачи cerkva.info

Почетный патриарх Филарет отсутствует на церемонии возведения предстоятеля Православной церкви Украины Епифания из-за жесткой рекомендации врачей.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Главком.



Из-за высокого давления врачи не рекомендуют патриарху покидать медицинское учреждение, где он сейчас находится.

В Софии Киевской, в воскресенье, 3 февраля, проходит интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

В мероприятии по поводу возведения на престол митрополита примут участие духовенство, представители украинской власти и обычные верующие. По словам предстоятеля ПЦУ, в интронизации должны были принять участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.