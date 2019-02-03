Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Стала известна причина отсутствия Филарета на интронизации Епифания

Сегодня, 10:45
1902
Цей матеріал також доступний українською

cerkva.info

Ему запретили врачи

Почетный патриарх Филарет отсутствует на церемонии возведения предстоятеля Православной церкви Украины Епифания из-за жесткой рекомендации врачей.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает Главком.

Из-за высокого давления врачи не рекомендуют патриарху покидать медицинское учреждение, где он сейчас находится.

В Софии Киевской, в воскресенье, 3 февраля, проходит интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

В мероприятии по поводу возведения на престол митрополита примут участие духовенство, представители украинской власти и обычные верующие. По словам предстоятеля ПЦУ, в интронизации должны были принять участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.

Теги:   Филарет Митрополит Епифаний ПЦУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Вчера, 18:43

article_img
"90% военных с народом". Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны
Политика

Сегодня, 08:13

article_img
Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе
События

Сегодня, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео

Выбор редакции

Научпоп

Сегодня, 06:54

article_img
Магистр Йода или Спок. Ученые выяснили, какой персонаж мудрее всех в научной фантастике
Компании/Рынки

Сегодня, 10:35

article_img
Борьба за кадры. Как украинские компании пытаются удержать персонал от миграции на Запад
Футбол

Сегодня, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты

ТОП 3

События

Вчера, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
4678
События

1 февраля, 19:22

article_img
Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
3682
События

Вчера, 16:03

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: водителя Audi арестовали без права внесения залога
3601