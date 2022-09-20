Стала известна личность замученного человека с сине-желтым браслетом 20 сентября, 00:43 Украинский защитник Сергей Сова вместе с семьей (Фото:Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини/Facebook)

Областной информационный штаб Днепропетровской области сообщил, что рука с сине-желтым браслетом из массовых захоронений в Изюме является фрагментом тела украинского защитника Сергея Сова из Никополя.

По татуировке на теле своего мужа опознала Оксана Сова. Украинский защитник служил в 93 бригаде Холодный Яр.

Также Интерфакс-Украина сообщает, что своего отца опознал старший сын Сергея Сова Марат, который написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

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«Это рука моего отца Сова Сергея Александровича, воина и защитника 93-й механизированной бригады Холодный Яр, никопольчанина, который боролся за свободу нашей страны, с 2014 года. Мама узнала нашего папу по татуировкам на теле, после эксгумации тел массовых захоронений в г. Изюм», — сообщил Марат Сова.

Сын украинского военного попросил содействовать более быстрому возвращению тела отца домой для достойного захоронения.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.



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