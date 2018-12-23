Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове Сегодня, 14:04 554 Цей матеріал також доступний українською Автор : ГУ ГСЧС во Львовской области Взрыв на ярмарке во Львове: состояние пострадавших стабильное

Медики стабилизировали состояние всех пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Девушка в течение дня будет переведена из реанимации в отделение. Состояние старшего мужчины в реанимации тяжелое.

Четверо работников ярмарки, которые получили сильные ожоги, проходят интенсивную терапию и были прооперированы. Сейчас их состояние стабильное.

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Взрыв на рождественской ярмарке во Львове: число пострадавших увеличилось до пяти

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Ранее сообщалось, что власти Львова приняли решение закрыть работу ярмарки в центре города, где произошел взрыв газового баллона в домике одного из ресторанов, до получения результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате взрыва, из которых двое находятся в реанимации.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.