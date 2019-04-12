Ссора Зеленского и Порошенко на 1+1 и заочный арест Гриценко в России. Главные новости 12 апреля Сегодня, 20:00 269 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Президент Петр Порошенко без приглашения пришел в эфир 1+1, что вызвало резонанс, а российский суд принял решение заочно арестовать украинского политика Анатолия Гриценко.

НВ собрало самые важные новости дня.

Визит Порошенко на 1+1

Действующий президент Петр Порошенко пришел в эфир программы Право на власть на телеканале 1+1 и пригласил своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты. В свою очередь шоумен бросил трубку во время первой публичной беседы с действующим президентом. Гендиректор группы 1+1 media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента за то, что он пришел на шоу без приглашения. Читать далее...

Папа Франциск стал на колени перед лидерами Южного Судана и поцеловал им ноги

Папа Франциск встал на колени, чтобы поцеловать ноги лидерам Южного Судана, призывая их не возвращаться к гражданской войне. Читать далее...

Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против создателей Слуги народа

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к Министерству внутренних дел с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала Слуга народа. Читать далее...

Коломойский прокомментировал информацию о работе своего юриста на штаб Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что юрист Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании шоумена Владимира Зеленского, является его личным адвокатом. Читать далее...

Зеленский и Порошенко по отдельности встретились с Макроном

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко провели встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Читать далее...

В России заочно арестовали Гриценко



Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского политика, лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко. В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье. Читать далее...