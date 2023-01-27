Пригожин и Гиркин борются за покровительство провоенных сил за спиной Путина, диктатор зачищает инфополе в РФ — анализ ISW 27 января, 08:56 Владимир Путин подписал закон, согласно которому несколько оппозиционных СМИ и групп расследователей были признаны «нежелательными» в России (Фото:Sputnik/Ilya Pitalyov/Pool via REUTERS)

Новые санкции США против ЧВК Вагнера, вероятно, призваны помешать операциями армии Евгения Пригожина за пределами РФ и Украины, тогда как сам «повар Путина» вступил в прямой конфликт с Игорем Гиркиным.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны за 26 января.

Комментируя новую серию массированных ракетных и ударов и атак дронов по территории Украины 26 января, ISW отмечает, что у России осталось иранских беспилотников лишь на несколько крупномасштабных ударов, если только она не получила (или не получит скоро) новую партию дронов из Ирана. Такой вывод аналитики озвучивают с учетом заявления Алексея Резникова о том, что по состоянию на 7 января у российских войск оставалось 90 беспилотников Shahed 136/131.

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Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении ЧВК Вагнера — вероятно, в ответ на активизацию усилий пригожинской ЧВК для поддержания своей деятельности за пределами Украины. Американский Минфин признал ЧВК транснациональной преступной организацией, сославшись на ее роль в российской войне против Украины и на ее причастность к преступной деятельности в Центральноафриканской Республике и Мали. Еще 16 организаций, поддерживающих военные операции группы Вагнера, попали в список подсанкционных организаций. Таким образом США, вероятно, отчасти пытаются сдержать возможное возобновление деятельности вагнеровцев за пределами Украины. ЧВК Вагнера, вероятно, готовится возобновить такие усилия в африканских странах, которые были фокусом ее операций до того, как существенные ресурсы ЧВК были задействованы во вторжении в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин продолжил свою кампанию против критических и оппозиционных голосов, расправившись с несколькими крупными оппозиционными СМИ и продолжая при этом поддерживать даже критически настроенных российских «военкоров». 25 января Путин подписал закон, согласно которому несколько крупных СМИ и групп расследователей — в том числе Медуза, Важные истории, Bellingcat, The Bell и The Insider — были объявлены в России нежелательными организациями в России (им запрещено распространять или хранить для распространения информационные материалы, запрещено также финансово поддерживать эти организации и их публикации).

Недавняя ссора между спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным обнажила новую область конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в России. 25 января Гиркин обвинил Пригожина в том, что тот умышленно неверно истолковал его критику политических устремлений Пригожина. При этом Гиркин уличил Пригожина в попытке его дискредитировать через подконтрольное «пригожинцам» Федеральное агентство новостей и обвинил спонсора ЧВК в том, что он продолжает направлять вагнеровцев для поддержки операций в Сирии и африканских странах вместо того, чтобы задействовать наемников в войне против Украине. Пригожин в ответ заявил, что у него нет политических амбиций и саркастически предложил Гиркину примкнуть к одному из штурмовых отрядов ЧВК Вагнера в Луганской области. В ответ на этот «обмен мнениями» многие «военкоры» обвинили Гиркина в отсутствии боевого опыта и в трусости, что делает нападки Пригожина на Гиркина выгодными Путину, ведь тот является одним из самых открытых критиков российского диктатора в плане хода войны, напоминает ISW.

Пригожин и Гиркин — оба критики способа ведения войны Владимиром Путиным — вероятно, соревнуются за влияние и покровительство среди провоенных российских политиков, разочарованных ходом войны, констатируют эксперты ISW. В Институте напоминают о своей условной классификации российских националистов разделены на три группы, которые преследуют разные цели, в то же время критикуя Министерство обороны России:

«ветераны» российского вторжения в Украину,

националисты, располагающие частными армиями,

российские блогеры и «военные корреспонденты».

Будучи одним из бывших главарей «ДНР», Гиркин представляет фракцию «ветеранов» (также является членом Общероссийского офицерского собрания), тогда как Пригожин входит во вторую групп, полагаясь на собственную военную структуру. Хотя оба категорически отрицают свои политические устремления в России, они продолжают критиковать Минобороны России и Кремль, стремясь повысить свою значимость в российском обществе на фоне военных неудач России. При этом Пригожин и Гиркин, вероятно, соревнуются за благосклонность провоенных сетей в Кремле, которые представлены откровенно националистически настроенными политиками (так, Пригожин пытается сотрудничать с членами партии Справедливая Россия — За правду Вячеслава Володина).

В то же время Пригожин, вероятно, пытается максимально усилить свое влияние, чтобы избежать участи Гиркина — от которого Кремль, похоже, «избавился» после отступления боевиков из Славянска и на фоне его причастности к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Гиркин лишился марионеточного поста «министра обороны ДНР» в августе 2014 года и с тех пор не возрождал свое влияние в Кремле. Пригожин, однако, пытается создать базу поддержки в Кремле и в российском обществе, чтобы укрепить свое присутствие и влияние во внутренних делах России.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники заявили, что украинские силы возобновили контрнаступательные операции в районе Кременной;



войска РФ продолжают наземные атаки в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и в районе Угледара;

украинская сторона сообщила, что российские войска в Запорожской области не проводят наступательных операций в размерах или масштабах, необходимых для полномасштабного наступления;

российские « военкоры» утверждают, что войска РФ продолжают проводить ограниченные и локальные атаки в Запорожской области;

военкоры» утверждают, что войска РФ продолжают проводить ограниченные и локальные атаки в Запорожской области; ЧВК Вагнера, вероятно, понесла значительные потери в истощающих для нее наступательных операциях на востоке Украины за последние несколько месяцев ( New York Times и Reuters опубликовали 26 января расследования о кладбище « вагнеровцев» в станице Бакинской ​​Краснодарского края — участок захоронения здесь увеличился в семь раз в период с 24 ноября 2022 года по 24 января 2023 года;

New York Times и Reuters опубликовали 26 января расследования о кладбище вагнеровцев» в станице Бакинской ​​Краснодарского края — участок захоронения здесь увеличился в семь раз в период с 24 ноября 2022 года по 24 января 2023 года; оккупанты продолжают « национализировать» собственность религиозных организаций в оккупированной части Запорожской области в попытке сделать аффилированную с Кремлем православную церковь Московского патриархата доминирующей конфессией в регионе.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW