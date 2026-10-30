Об этом ССО ВСУ сообщили в пятницу, 30 октября.

Бойцы 73-го морского центра преодолели минные заграждения, зашли в тыл противника и в течение нескольких суток вели разведку и выявляли цели для огневого поражения.

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Во время выполнения задания спецназовцы заметили передвижение автомобиля российских агрессоров. Операторы нанесли по машине огневой удар.

В подбитом автомобиле обнаружили оборудование для беспилотников, радиостанции, оружие, мобильные телефоны, боевые приказы, маршруты передвижения и списки личного состава противника.

После успешной засады операторы 73-го морского центра продолжили выполнение задания в тылу врага.

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК Искандер-М в Курской области РФ, а также склады боеприпасов и ремонтные объекты российских войск на временно оккупированных территориях.

В ночь на 30 октября Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области России с помощью дронов FP-1. В частности, под ударом оказась установка гидроочистки дизельного топлива.