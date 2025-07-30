Успешная операция. ССО ликвидировали семерых оккупантов и захватили позиции на Северо-Слобожанском направлении — видео

30 июля, 12:37
Поделиться:
На успех операции повлияло тщательное планирование и слаженная работа всех бойцов, подчеркнули в ССО (Фото: Скриншот из видео Силы Специальных Операций ВС Украины/Telegram)

На успех операции повлияло тщательное планирование и слаженная работа всех бойцов, подчеркнули в ССО (Фото: Скриншот из видео Силы Специальных Операций ВС Украины/Telegram)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали семерых российских оккупантов и захватили позиции на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО в среду, 30 июля.

Там рассказали, что операторы 73 морского центра специальных операций вместе с собратьями из 144 центра ССО вплотную подошли к позиции, которую занимали россияне.

Реклама

В ССО отметили, что несколько раз предложили оккупантам сдаться в плен, но они отказались.

«После этого сводная группа быстро и слаженно осуществила налет на позиции. Враг пытался сопротивляться, но был уничтожен. В руках наших операторов оказались его документы и оружие», — отметили в ССО.

Во время операции российские войска открыли минометный огонь по позициям украинских защитников. Один военный ССО получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. В Силах спецопераций заверили, что угрозы его жизни нет.

Читайте также:
ССО ликвидировали группу российских оккупантов, которые шли на штурм в Сумской области — видео

Украинские военные подчеркнули, что на успех операции повлияло тщательное планирование, а также четкое взаимодействие и слаженная работа всех бойцов, которые принимали в ней участие.

10 июля стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ ударными беспилотниками уничтожили современную вражескую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Силы специальных операций (ССО) Силы спецопераций Война России против Украины российские потери Фронт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies