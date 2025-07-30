На успех операции повлияло тщательное планирование и слаженная работа всех бойцов, подчеркнули в ССО (Фото: Скриншот из видео Силы Специальных Операций ВС Украины/Telegram)

Об этом сообщили в пресс-службе ССО в среду, 30 июля.

Там рассказали, что операторы 73 морского центра специальных операций вместе с собратьями из 144 центра ССО вплотную подошли к позиции, которую занимали россияне.

В ССО отметили, что несколько раз предложили оккупантам сдаться в плен, но они отказались.

«После этого сводная группа быстро и слаженно осуществила налет на позиции. Враг пытался сопротивляться, но был уничтожен. В руках наших операторов оказались его документы и оружие», — отметили в ССО.

Во время операции российские войска открыли минометный огонь по позициям украинских защитников. Один военный ССО получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. В Силах спецопераций заверили, что угрозы его жизни нет.

Украинские военные подчеркнули, что на успех операции повлияло тщательное планирование, а также четкое взаимодействие и слаженная работа всех бойцов, которые принимали в ней участие.

10 июля стало известно, что бойцы Сил специальных операций ВСУ ударными беспилотниками уничтожили современную вражескую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.