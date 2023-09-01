Без единого выстрела. Силы спецопераций рассказали, как благодаря двум снайперам взяли в плен 19 оккупантов — видео 1 сентября, 16:14 Российские оккупанты, которых взяли в плен снайперы ССО (Фото:скриншот видео / Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram)

Снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения вместе с пехотным подразделением взяла в плен 19 российских оккупантов на Луганском направлении, не сделав ни одного выстрела.

Как сообщают Силы спецопераций в Telegram, первых двух «заблудившихся» оккупантов снайперы взяли в плен, когда искали позиции для работы в «серой зоне» в районе Белогоровки. Военнопленные на предварительном допросе признались, кто они, откуда, когда их будут менять, а также раскрыли свои задания на позиции. Эта информация позволила Силам обороны взять в плен 19 военных армии страны-террориста РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении.



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«Они [снайперская пара] заметили — двое [оккупантов] копают. Они их взяли в плен, расспросили, прошли дальше с группой, взяли еще в плен. Дальше пошла наша пехота, закрепилась, и [оккупанты] приходили к ним, пока не поняли, что их люди идут и не возвращаются», — рассказал военнослужащий полка.