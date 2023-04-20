Воины ССО рассказали, как вытаскивали тело погибшего побратима из-под носа врага 20 апреля, 12:53 Воины ССО эвакуировали тело погибшего побратима из-под носа врага (Фото:Скриншот с видео Силы специальных операций ВС Украины / Telegram)

Защитники из состава Сил специальных операций (ССО) рассказали о миссии по эвакуации тела своего погибшего побратима с российских позиций.

Боец 73-го морского центра СпП имени кошевого атамана Антина Головатого рассказал, что в ходе одной из операций на юге погиб оператор боевой группы. Его раненые побратимы были вынуждены оставить тело во время отхода, но хорошо понимали, что должны вернуть своего товарища обратно.

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«Это для нас честь забирать своих погибших побратимов. Никто не остается на поле боя», — рассказывает оператор ССО, отправившийся за телом погибшего.



Он рассказывает, что район, где осталось тело защитника, находился под плотным артиллерийским обстрелом россиян. Враг также пустил в ход тяжелую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепек, использовал и химическое оружие. Так что попытка прийти к этому участку была огромным риском.



Но, несмотря на чрезвычайную опасность, операторы ССО таки отправились с эвакуационной миссией. Бойцы снова вошли в окопы к россиянам, нанесли им новые потери, и добрались до своего товарища, забрав его тело из-под носа врага.

Участник операции рассказывает, что поскольку был риск, что россияне заминировали тело погибшего воина ССО, двое бойцов зацепили его карабинами и сначала постепенно оттягивали с враждебной позиции. Уже на безопасном расстоянии тело переложили на носилки и эвакуировали с поля боя.

