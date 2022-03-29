Украинские ССО устроили впечатляющую засаду на колонну ВС РФ — видео
ССО уничтожили колонну, не вступая в открытый огневой контакт (Фото:Скриншот видео ССО)
Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ устроили засаду на колонну российской военной техники.
Соответствующее видео они обнародовали на своей странице в Facebook.
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На нем видно, что колонна противника была уничтожена с помощью дистанционного подрыва взрывчатки, которая была заблаговременно установлена на пути следования техники оккупантов.
Таким образом бойцы ССО нанесли россиянам огромный ущерб, даже не вступая с ними в открытый огневой контакт.