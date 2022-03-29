Украинские ССО устроили впечатляющую засаду на колонну ВС РФ — видео

29 марта, 11:13
Цей матеріал також доступний українською
ССО уничтожили колонну, не вступая в открытый огневой контакт (Фото:Скриншот видео ССО)

ССО уничтожили колонну, не вступая в открытый огневой контакт (Фото:Скриншот видео ССО)

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ устроили засаду на колонну российской военной техники.

Соответствующее видео они обнародовали на своей странице в Facebook.

Война России против Украины — последние новости

На нем видно, что колонна противника была уничтожена с помощью дистанционного подрыва взрывчатки, которая была заблаговременно установлена на пути следования техники оккупантов.

Видео дня

Таким образом бойцы ССО нанесли россиянам огромный ущерб, даже не вступая с ними в открытый огневой контакт.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/999274150981420/
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Силы спецопераций Украинские военные Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ