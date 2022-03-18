Засада в тылу врага: бойцы ССО взорвали Тигр с военным чиновником 35-й армии ВС РФ — видео

18 марта, 09:50
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Кроме того, украинские военные уничтожили также российский БТР-82 с десантом (Фото:Скриншот видео ССО)

Кроме того, украинские военные уничтожили также российский БТР-82 с десантом (Фото:Скриншот видео ССО)

Бойцы Сил специальных операций Украины ликвидировали высокопоставленного военного чиновника.

Видео засады, устроенной прямо в тылу противника, было обнародовано на странице ССО в Facebook в пятницу, 18 марта.

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«Точным огнем из NLAW ликвидирован российский Тигр с чиновником 35-й армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом», — рассказали украинские военные.

Видео дня
https://www.facebook.com/usofcom/videos/290399799889654/
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Силы спецопераций Украинские военные Российские военные Засада Война России против Украины

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