Засада в тылу врага: бойцы ССО взорвали Тигр с военным чиновником 35-й армии ВС РФ — видео 18 марта, 09:50 Цей матеріал також доступний українською Кроме того, украинские военные уничтожили также российский БТР-82 с десантом (Фото:Скриншот видео ССО)

Бойцы Сил специальных операций Украины ликвидировали высокопоставленного военного чиновника.

Видео засады, устроенной прямо в тылу противника, было обнародовано на странице ССО в Facebook в пятницу, 18 марта.

«Точным огнем из NLAW ликвидирован российский Тигр с чиновником 35-й армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом», — рассказали украинские военные.

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