ССО поразили радиолокационную станцию ​​ЗРК С-400 Триумф в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Также уточняется, что система ПВО была уничтожена ударными дронами.

«Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что радиолокационная станция является «глазами» комплекса С-400 Триумф. Без элемента наблюдения и наведения система теряет свою боеспособность.

22 сентября бойцы ССО поразили в Калужской области РФ зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф.

Советские зенитные ракетные системы С-300, а впоследствии и их модификация С-400 были предназначены для поражения воздушных целей: самолетов стратегической и тактической авиации, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов-разведчиков, дронов и тому подобное. Это универсальное оружие ПВО — для обороны важных объектов или для прикрытия сухопутных войск. Однако во время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты неоднократно использовали такие комплексы и для ударов по украинским городам.

Системы С-400 большого и среднего радиуса действия были приняты на вооружение в России в 2007 году. Триумф — название их экспортной версии.

Один ЗРК может поражать до шести одновременно обстреливаемых целей.

Производителем С-400 является российский оборонный концерн Алмаз-Антей, который находится под санкциями ЕС и США из-за действий России против Украины.