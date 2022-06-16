Силы спецопераций подорвали понтонный мост оккупантов в Луганской области — видео

16 июня, 09:11
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В Луганской области бойцы ССО уничтожили понтонный мост оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

В Луганской области бойцы ССО уничтожили понтонный мост оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

В Луганской области бойцы Сил специальный операций заминировали и подорвали понтонный мост, который российские оккупанты проложили через реку.

Соответствующее видео обнародовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/724339128835353/

Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в битвы за Донбасс.

https://www.youtube.com/embed/rq4vHlo2704
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Силы спецопераций Война России против Украины

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