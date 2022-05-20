Бойцы ССО уничтожили российский грузовик с ракетами для ПТРК — видео 20 мая, 11:11 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили грузовик вместе с солдатами РФ (Фото:Скриншот видео ССО)

Украинские бойцы выследили и уничтожили грузовик снабжения российских оккупантов с ракетами для ПТРК.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Соответствующее видео опубликовало в пятницу, 20 мая, Командование Сил специальных операций.

«На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми. Ракетами украинского ПТРК с первого выстрела поразили позицию вражеских противотанкистов, уничтожив их вместе с только что привезенным боекомплектом», — рассказали в ВСУ.

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