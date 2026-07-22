Во время налета также захватили оружие, средства связи и разведывательные данные (Фото: ССО / Telegram)

Операторы 4-го полка Сил специальных операций взяли в плен российского военнослужащего во время налета на вражескую позицию.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в среду, 22 июля.

Летом густая растительность затрудняет ведение боевых действий, однако именно она помогла операторам 3-го отряда незаметно приблизиться к позиции противника и атаковать её огнём.

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Пленный оказался гражданином самопровозглашенного Приднестровья. Кроме того, украинские военные захватили вражеское оружие, средства связи, личные вещи и ценные разведывательные данные о противнике.

Приднестровье — не признанный мировым сообществом регион на востоке Молдовы с пророссийской администрацией, где с начала 1990-х годов находятся российские войска.

28 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что ЕС может поднять вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в случае начала переговоров о завершении войны России против Украины.

Ранее бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун объяснил вероятную причину упрощения получения российского гражданства для жителей Приднестровья. По его мнению, это часть типичной российской схемы: сначала паспортизация, затем риторика о «защите граждан за рубежом», а впоследствии — политический или военный шантаж под предлогом того, что эти граждане якобы страдают.