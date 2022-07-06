Украинская артиллерия при помощи ССО уничтожила российские РСЗО Ураган — видео

6 июля, 01:55
Момент уничтожения РСЗО оккупантов (Фото:Кадр из видео канала ССО України/YouTube)

Момент уничтожения РСЗО оккупантов (Фото:Кадр из видео канала ССО України/YouTube)

Силы специальных операций (ССО) Украины показали видео уничтожения российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) Ураган.

«Оккупанты завезли свои РСЗО Ураган и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное — бить по мирному населению», — сообщили в командовании.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=UsMaF8Oyk6U&t=24s
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Артиллерия Война в Украине РСЗО Ураган Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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