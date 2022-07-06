Украинская артиллерия при помощи ССО уничтожила российские РСЗО Ураган — видео 6 июля, 01:55 Момент уничтожения РСЗО оккупантов (Фото:Кадр из видео канала ССО України/YouTube)

Силы специальных операций (ССО) Украины показали видео уничтожения российских ракетных систем залпового огня (РСЗО) Ураган.

«Оккупанты завезли свои РСЗО Ураган и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. И уже, к сожалению, традиционно готовились обстреливать позиции сил обороны. И что самое ужасное — бить по мирному населению», — сообщили в командовании.

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