Шел из Балтийского в Каспийское море. ССО сообщили подробности поражения ракетного корабля России на Онежском озере

4 октября, 13:44
Силы специальных операций поразили корабль РФ Град (Фото: Силы специальных операций)

Силы специальных операций успешно поразили ракетный корабль Град проекта 21631 г. Буян-М на Онежском озере в Республике Карелия (РФ). Об этом ССО сообщили в своем Facebook.

4 октября в 04:31 подразделение ССО нанесло точный удар по правой части отсека силовой установки корабля.

Град направлялся из Балтийского в Каспийское море. Дополнительные детали пока уточняются.

В ССО отметили, что это один из самых новых кораблей России, который ввели в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Он оснащен ракетным комплексом Калибр-НК.

В ночь на 4 октября Генштаб сообщал об ударах Сил обороны Украины по ряду объектов РФ, среди которых Киришский НПЗ в Ленинградской области и малый ракетный корабль Буян-М в Карелии.

В районе НПЗ зафиксированы взрывы и пожар, завод является одним из крупнейших в России. Кроме того, поражен радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии Донецкой области.

