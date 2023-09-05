«Идем дальше». Силы спецопераций показали, как уничтожили российскую Д-30 — видео 5 сентября, 10:28 Украинские военные уничтожили российскую Д-30 (Фото:https://t.me/ukr_sof)

Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую гаубицу Д-30.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram во вторник, 5 сентября.

Во время проведения аэроразведки, операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии.

В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена.

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ССО показали на видео подготовку к применению БПАК и момент поражения гаубицы противника.

«Идем дальше», — сказано в сообщении.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.