«Идем дальше». Силы спецопераций показали, как уничтожили российскую Д-30 — видео
Украинские военные уничтожили российскую Д-30 (Фото:https://t.me/ukr_sof)
Силы специальных операций ВСУ уничтожили российскую гаубицу Д-30.
Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram во вторник, 5 сентября.
Во время проведения аэроразведки, операторами ССО были обнаружены позиции вражеской артиллерии.
В результате использования ударных БПАК, цель успешно уничтожена.
ССО показали на видео подготовку к применению БПАК и момент поражения гаубицы противника.
«Идем дальше», — сказано в сообщении.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.