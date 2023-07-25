Силы спецопераций Украины показали, как уничтожают российские комплексы РЭБ и бронетехнику — видео 25 июля, 08:17 ССО уничтожают российские комплексы радиоэлектронной борьбы (Фото:t.me/ukr_sof)

На Бахмутском направлении уничтожены комплексы радиоэлектронной борьбы Триада и Леер-2 благодаря аэроразведчикам одного из подразделений Сил спецопераций Украины.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram во вторник, 25 июля.

«Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно навели и скорректировали артиллерию Сил обороны», — сказано в сообщении.



Видео дня

Всего за небольшой период времени метким огнем было поражено девять вражеских целей.

Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские орудия, бронетехника противника.

Вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.