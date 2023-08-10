«Идем дальше». Силы спецопераций ВСУ показали, как в районе Бахмута снайперы уничтожают оккупантов — видео 10 августа, 14:48 Украинский снайпер уничтожает оккупантов (Фото:https://t.me/ukr_sof)

В четверг, 10 августа, Силы спецопераций ВСУ показали, как в районе Бахмута снайперы уничтожают российских оккупантов.

В сообщении ССО в Telegram говорится, что украинские защитники заметили передвижение живой силы противника.

В результате работы снайперов были уничтожены два оккупанта.

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«Идем дальше!» — заявили в ССО.

На видео видно, как российские оккупанты пытаются убежать, но по ним стреляет украинский снайпер.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов, уничтожен вертолет. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.