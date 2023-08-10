«Идем дальше». Силы спецопераций ВСУ показали, как в районе Бахмута снайперы уничтожают оккупантов — видео
Украинский снайпер уничтожает оккупантов (Фото:https://t.me/ukr_sof)
В четверг, 10 августа, Силы спецопераций ВСУ показали, как в районе Бахмута снайперы уничтожают российских оккупантов.
В сообщении ССО в Telegram говорится, что украинские защитники заметили передвижение живой силы противника.
В результате работы снайперов были уничтожены два оккупанта.
«Идем дальше!» — заявили в ССО.
На видео видно, как российские оккупанты пытаются убежать, но по ним стреляет украинский снайпер.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов, уничтожен вертолет. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.