Спецоперация Змеиный. ССО показали архивное видео с уникальными кадрами 7 июля, 22:42 Украинский флаг развевается на Змеином после освобождения от оккупации (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы спецопераций поделились архивным видео к годовщине операции на Змеином, когда сводная группа войск установила контроль над освобожденным островом.

Архивное видео 73 морского центра ССО Украины содержит кадры той спецоперации.

Военнослужащие также опубликовали интервью с ее участником. Водолаз-разведчик Сергей рассказал, как спецназовцы готовились к штурму и зачистке острова от врага, как задачи менялись в соответствии с обстановкой и как пошагово происходила высадка на Змеиный.

Видео дня

Остров Змеиный на западе Черного моря был освобожден летом прошлого года. 30 июня 2022 года после мощных ударов ВСУ российские оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона и оставили остров.

В министерстве обороны РФ тогда побег своих военных с острова назвали «жестом доброй воли».

4 июля операция по освобождению Змеиного была официально завершена, а 7 июля украинские военнослужащие установили флаг Украины на острове.