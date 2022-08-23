ССО провели на оккупированной РФ территории операцию по подрыву стратегически важного моста — видео

23 августа, 10:35
В результате спецоперации использования моста стало практически невозможным (Фото:Скриншот видео ССО)

В результате спецоперации использования моста стало практически невозможным (Фото:Скриншот видео ССО)

Украинские бойцы провели спецоперацию по подрыву моста в Донецкой области, который российские захватчики использовали для переброски своих сил.

Эксклюзивные кадры были обнародованы на странице Командования ССО в Facebook.

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Как сообщается, данное видео было снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуется только сейчас.

Видео дня

«Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом», — говорится в комментарии.

https://www.youtube.com/embed/tNg4g46QRRk

В результате подрыва мост получил существенные повреждение, из-за чего его использования противником стало практически невозможным.

«После деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены. В отличие от русских оккупантов», — добавили украинские военные.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Мост Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

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