Наткнулись на скопление противника: ССО показали видео боя с оккупантами под Кременной 19 января, 13:58 Бойцы ССО ударили по противнику из миномета (Фото:ССО)

Украинские военные нанесли огневое поражение силам российских оккупантов в районе Кременной Луганской области.

Об этом рассказали в командовании Сил специальных операций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

Во время разведки местности бойцы ССО обнаружили скопление противника, в результате чего завязалась перестрелка.

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«Операторы сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.