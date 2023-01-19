Наткнулись на скопление противника: ССО показали видео боя с оккупантами под Кременной

19 января, 13:58
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Бойцы ССО ударили по противнику из миномета (Фото:ССО)

Бойцы ССО ударили по противнику из миномета (Фото:ССО)

Украинские военные нанесли огневое поражение силам российских оккупантов в районе Кременной Луганской области.

Об этом рассказали в командовании Сил специальных операций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

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Во время разведки местности бойцы ССО обнаружили скопление противника, в результате чего завязалась перестрелка.

Видео дня

«Операторы сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов», — говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1616045641959981056?s=46&t=IBkqPr6PYgLBw1pAPytLxQ
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Силы специальных операций (ССО) Кременная

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