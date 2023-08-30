«Хотели десантироваться с кротами в Крыму». Силы спецопераций опровергли фейк Минобороны России, высмеяв пропаганду

30 августа, 12:56
Поделиться:
Украинские бойцы (Фото:3-й полк им. князя Святослава Храброго)

Украинские бойцы (Фото:3-й полк им. князя Святослава Храброго)

Минобороны РФ написало, что российский самолет якобы «уничтожил» катера и военных Сил специальных операций Украины в ночь на среду, 30 августа. В ССО сообщение назвали фейком.

Ночью российское ведомство опубликовало пост, отчитавшись, что около 00:00 в акватории Черного моря самолет Черноморского флота РФ «уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек».

Видео дня

Днем Силы спецопераций отвергли ложь россиян, высмеяв российскую пропаганду.

Читайте также:
«На самых горячих участках фронта». Зеленский рассказал, в каких операциях во время войны участвовали военные ССО

«Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами совершили попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку Звезды смерти и флота галактической империи. Где-то так должно было бы начинаться сообщение ССО Украины, если бы мы писали в стиле российского минобороны. Такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многие другие», — говорится в посте в Telegram.

Читайте также:
«Метки снимали в России». Боец Сил спецопераций рассказал о российских ИПСО в начале полномасштабного вторжения

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта — Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех самолетов Ил-76. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Оккупанты ночью нанесли массированный удар по Украине. Силы ПВО сбили все 28 российских ракет и 15 из 16 иранских дронов-камикадзе Shahed, в том числе более 20 — над Киевом. Это была самая мощная атака на столицу с весны.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Силы спецопераций Фейк Минобороны РФ Российская пропаганда Война России против Украины Силы специальных операций (ССО)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X