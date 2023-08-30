«Хотели десантироваться с кротами в Крыму». Силы спецопераций опровергли фейк Минобороны России, высмеяв пропаганду 30 августа, 12:56 Украинские бойцы (Фото:3-й полк им. князя Святослава Храброго)

Минобороны РФ написало, что российский самолет якобы «уничтожил» катера и военных Сил специальных операций Украины в ночь на среду, 30 августа. В ССО сообщение назвали фейком.

Ночью российское ведомство опубликовало пост, отчитавшись, что около 00:00 в акватории Черного моря самолет Черноморского флота РФ «уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек».

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Днем Силы спецопераций отвергли ложь россиян, высмеяв российскую пропаганду.

«Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами совершили попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку Звезды смерти и флота галактической империи. Где-то так должно было бы начинаться сообщение ССО Украины, если бы мы писали в стиле российского минобороны. Такой же смысл имеют заявления россиян об уничтожении наших воинов самолетами в море и многие другие», — говорится в посте в Telegram.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта — Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех самолетов Ил-76. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.

Оккупанты ночью нанесли массированный удар по Украине. Силы ПВО сбили все 28 российских ракет и 15 из 16 иранских дронов-камикадзе Shahed, в том числе более 20 — над Киевом. Это была самая мощная атака на столицу с весны.