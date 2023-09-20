Замаскированная цель. ССО показали, как на Бахмутском направлении уничтожили российскую пушку МСТА — Б с комплектом снарядов — видео 20 сентября, 08:55 ССО уничтожили российскую пушку МСТА (Фото:https://t.me/ukr_sof)

На Бахмутском направлении бойцы Сил спецопераций ВСУ уничтожили российскую пушку МСТА — Б с комплектом снарядов Краснополь.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram в среду, 20 сентября.

В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны, эта тщательно замаскированная цель была поражена.

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В ССО заявили, что это еще одна успешная операция по поиску, идентификации цели и корректировки огня от тактической группы Медоиды 3-го отдельного полка ССО.

На видео видно как после точного удара ВСУ в начинаеться пожар.

Силы спецопераций рассказали, что Краснополь имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель из-за помощи лазерного наведения, которое позволяет подсветить цель в зависимости от времени суток и размера цели на расстоянии до 20 километров. Рыночная стоимость такого снаряда достигает 40 тысяч долларов.