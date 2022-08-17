ССО Азов уничтожили штаб оккупантов — видео

17 августа, 15:04
Бойцы полка специального назначения Азов уничтожили штаб оккупантов (Фото:Генштаб)

Бойцы полка специального назначения Азов уничтожили штаб оккупантов (Фото:Генштаб)

Бойцы полка специального назначения Азов уничтожили штаб российских оккупантов и минимум одну вражескую БМП.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

Где именно был нанесен удар, не сообщается.

Ранее российские оккупанты показали последствия ракетного удара ВСУ по их базе во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/BEjOY8JMlsU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Авиаудар Полк Азов Война России против Украины

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