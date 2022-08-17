ССО Азов уничтожили штаб оккупантов — видео
Бойцы полка специального назначения Азов уничтожили штаб оккупантов (Фото:Генштаб)
Бойцы полка специального назначения Азов уничтожили штаб российских оккупантов и минимум одну вражескую БМП.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.
Где именно был нанесен удар, не сообщается.
Ранее российские оккупанты показали последствия ракетного удара ВСУ по их базе во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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