Украина получит от США почти $120 млн на поддержку медицинской системы 14 марта, 10:13 Медицинская система Украины получит финансовую поддержку (Фото:МОЗ/Facebook)

США предоставят Украине финансирование в размере $118,5 млн на поддержку медицинской системы в стране, в частности, для реализации программ обеспечения устойчивого противодействия эпидемии ВИЧ и туберкулеза в Украине в условиях войны.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, такие договоренности были достигнуты во время заседания по планированию COP23 PEPFAR для Украины и национальному диалогу Глобального фонда с гражданским обществом, местными и международными партнерами. Оно прошло в Варшаве (Польша) при участии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

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Средства будут выделены со стороны инициативы PEPFAR в сумме $118,5 млн сроком на два года (2024−2025 гг.). Из них $59,5 млн планируется выделить в 2024 году и еще $59 млн — в 2025 году. Двухлетнее финансирование будет введено впервые.

Также Глобальный фонд анонсировал выделение 157 млн долларов помощи на 2024−2026 годы.

Во время своего выступления Ляшко заявил, что полномасштабное вторжение РФ в поставило перед медицинской системой прямые и косвенные вызовы.

«Кроме очевидных ежедневных ужасов войны нам приходится иметь дело и с такими последствиями, как дефицит топлива, инфляция, разрушение инфраструктуры и энергетической системы. И мы достойно одолеваем эти вызовы. Безусловно, при огромной поддержке наших международных партнеров, которые демонстрируют свою солидарность и объединяются в борьбе за ценности демократического мира», — пояснил он.

Глава Минздрава также рассказал о масштабах потерь, понесенных медицинской системой. Он также озвучил ряд вызовов, с которыми сталкивается система:

20% людей не обращаются за медицинской помощью из-за полномасштабной войны и вынужденной миграции;

1345 объектов медицинских учреждений повреждены;

176 объектов медицинских учреждений полностью разрушены и восстановлению не подлежат;

106 гражданских медицинских работников погибли, 33 из них — на рабочем месте;

осуществлено около 2663 медицинских эвакуации военных и гражданских в 28 стран мира;

еженедельно происходит около 3500 медицинских эвакуаций внутри страны.

Раннее Минздрав сообщил, что после войны для восстановления медицинской системы понадобится минимум 6,4 миллиарда долларов.