Второй раз в истории. США вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего перерыва 25 июля, 17:33 Джилл Байден (Фото:BERTRAND GUAY/Pool via REUTERS)

Первая леди США Джилл Байден 25 июля посетила церемонию поднятия флага своей страны в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, отмечая официальный возврат Вашингтона в это агентство ООН после пятилетнего перерыва.

Об этом сообщает AP.

«Я имела честь присоединиться к вам сегодня, когда мы поднимаем флаг Соединенных Штатов, символ нашей преданности глобальному сотрудничеству и миру», — сказала первая леди США. Она заявила, что этот шаг является примером обещания президента Джо Байдена «восстановить наше лидерство на мировой арене».

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Соединенные Штаты объявили о своем намерении снова присоединиться к ЮНЕСКО в июне. Уже в начале июля 193 страны-участницы организации проголосовали за одобрение возвращения США.

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Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что импульс этого агентства ООН «возрастет с реинтеграцией США, и это укрепит инициативы организации во всем мире».

Решение Соединенных Штатов вернуться в ЮНЕСКО основывалось прежде всего на беспокойстве, что Китай восполнил пробел лидерства после того, как Вашингтон вышел из организации во времена администрации бывшего президента США Дональда Трампа, пишет AP.

«Это развитие подчеркивает более широкую геополитическую динамику, в частности, рост влияния Китая в международных институтах», — говорится в сообщении.

Выход США в 2017 году стал причиной якобы антиизраильской предвзятости в ЮНЕСКО. Это произошло после решения организации в 2011 году включить Палестину в число государств-участников, что привело к тому, что США и Израиль прекратили финансирование агентства.

До выхода США были самым крупным спонсором ЮНЕСКО, внося 22% от общего финансирования агентства.

Это уже второй раз, когда США возвращаются в ЮНЕСКО после выхода. Ранее страна вышла из организации в 1984 году при администрации Рональда Рейгана, ссылаясь на бесхозяйственность, коррупцию и восприятие советских интересов.