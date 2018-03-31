США увеличили военно-техническую помощь Украине - Чалый

В Соединенных Штатах увеличили военно-техническую помощь Украине, также выделят деньги на развитие реформ, рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Эспрессо.TV.

Посол заверил, что обеспечение армии и обороны страны - это один из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.

"Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и 200 млн долларов от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более 300 млн долларов", - отметил Чалый.

Также США выделит $620 млн в том числе на реформы в секторе безопасности.

"Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом", - заявил посол.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине - 620 миллионов долларов.