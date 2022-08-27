США увеличат производство HIMARS и снарядов к ним из-за помощи Украине

27 августа, 21:01
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HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

«Мы получили почти $400 млн для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около $200 млн на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года», — сказал заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПлант.

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По его словам, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине.

«Поскольку мы продолжаем оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, мы работаем с промышленностью над ускорением производства критически важного оружия и систем», — добавил ЛаПлант.

Он отметил, что это включает предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы.

НВ
Фото: НВ

В пятницу, 19 августа, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 775 млн долларов, в который в частности включили боеприпасы для HIMARS и 15 дронов Scan Eagle.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Война России против Украины РСЗО HIMARS

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