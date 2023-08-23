«Лучшая инвестиция». Украина за менее чем 3% военного бюджета США уничтожила половину российской армии — сенатор Грэм 23 августа, 22:52 Линдси Грэм (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

В среду, 23 августа, сенатор США Линдси Грэм во время пресс-конференции в Киеве заявил, что американские власти потратили менее 3% военного бюджета на помощь украинским военным, передает Радио Свобода.

23 августа президент Владимир Зеленский встретился с тремя сенаторами США в Киеве. Во время встреч в первую очередь обсуждался вопрос обороноспособности Украины.

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Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Глава государства провел переговоры с сенаторами Ричардом Блюменталем, Линдси Грэмом и Элизабет Уоррен.

«Говорили о ходе ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности», — написал президент.

После этого Линдси Грэм отметил, что США потратили менее 3% военного бюджета на помощь Украине в войне против России.

В то же время он отметил, что Силы обороны Украины «уничтожили половину российской армии».



«Это лучшая инвестиция для американской безопасности за все время. Украина прекрасный партнер! Мы не видели такого партнера со времен Черчилля», — подчеркнул сенатор США.



Кроме того, он заметил, что разведка США ошибалась перед полномасштабным вторжением России в Украину, сильно переоценивая мощь армии РФ.

«Когда началось российское вторжение, нам говорили, что Киев упадет за четыре дня, а страна — за три недели. Это было самое большое непонимание украинцев и переоценка российской армии нашей разведкой. Я сам думал, что российская армия лучше, чем они есть», — подчеркнул Грэм.

Издание The Washington Post сообщало, что общий объем помощи, которую США передали Украине, превышает сейчас 66 миллиардов долларов.

8 августа представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у Министерства обороны США предусмотрено еще более 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине.