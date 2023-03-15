«Пиратский акт». Поднимет ли РФ со дна моря американский Reaper и как должны отреагировать в США — интервью с авиаэкспертом

15 марта, 14:13
Эксклюзив NV
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Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:Кадр видео CBS Evening News)

Телеканал CBS визуализировал момент столкновения истребителя Су-27 с дроном MQ-9 Reaper (Фото:Кадр видео CBS Evening News)

Автор: Павел Новиков

Накануне произошло первое физическое столкновение России и США: истребитель Су-27 сбил беспилотника MQ-9 Reaper.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, сможет ли Россия достать БПЛА со дна Черного моря и каким должен быть ответ США на «пиратский акт».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=DY_zAntqwWI

— Два российских Су-27 преследовали американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Есть сообщения, что до столкновения эти самолеты сливали топливо по пути этого беспилотника. Для меня это новинка. Неужели у Су-27 есть какой-то рычаг, позволяющий сливать топливо, а еще и куда-то адресно? Почему тогда не бросаться дерьмом, почему не пулять, как дети в школе, какой-то бумажкой из кабины? Что это было?

— Вы просто изобретатель (смеется — Ред.). Россияне могут до чего угодно додуматься, ведь это россияне. Они такие люди, что им скучно просто нормально жить, просто нормально летать, нормально свою страну отстраивать. Им нужно что-то придумывать.

Что касается сброса топлива: возможно, были такие сообщения. Но зафиксировано ли такое или нет, я не знаю. А вот то, что он задел винт, — это вряд ли. Никакой нужды в этом нет. Такому большому самолету как Су-27 (а там, пожалуй, был даже не Су-27, а более современная модель на его базе — Су-30 или Су-35) достаточно просто пролететь рядом и даже не нужно превышать скорость звука возле этого беспилотника. Турбулентный поток просто перевернет этот легкий беспилотник и он потеряет управление.

Один из телеканалов сделал анимацию этого процесса. Беспилотник просто перевернется и упадет, крыло потеряет подъемную силу.

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В общем, надо сказать, что это фактически пиратский акт. И я не понимаю такой американской реакции на это. Все же беспилотник находился в 120 километрах от Крыма, это нейтральные воды, чуть ли не середина Черного моря. И у американцев такая сдержанная реакция.

Стоимость такого беспилотника составляет 30 миллионов долларов, в зависимости от комплектации аппаратурой. Думал, реакция будет более резкой. Что-то Соединенные Штаты теряют авторитет.

— Есть заявление от Соединенных Штатов, что они что-то сделают, чтобы россияне не достали оттуда компоненты. Насколько я понимаю, россияне захотят что-нибудь «раздобыть» на дне морском. А что именно?

Теги:   США Россия БПЛА Россия-США Дроны Радио NV Война России против Украины MQ-9 Reaper

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